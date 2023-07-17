Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion Kanjuruhan Mulai Direnovasi Pertengahan Agustus 2023, Pedagang Dilarang Berjualan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:02 WIB
Stadion Kanjuruhan Mulai Direnovasi Pertengahan Agustus 2023, Pedagang Dilarang Berjualan
Stadion Kanjuruhan bakal direnovasi mulai pertengahan Agustus 2023 (Foto: MPI/Avirista Midaada)
STADION Kanjuruhan mulai direnovasi pertengahan Agustus 2023, pedagang dilarang berjualan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta para pedagang di sekitar stadion mengosongkan bangunannya.

Firmando Hasholan Martondang selaku Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang berharap agar para pendagang di sekitar Stadion Kanjuruhan segera mengosongkan kiosnya dalam waktu sebulan. Sebab, pengerjaan renovasi bakal segera dilaksanakan pada Agustus 2023.

Stadion Kanjuruhan

"Kita tidak memberikan batas relokasi, tapi pembangunan akan dimulai pada Minggu kedua bulan Agustus 2023. Sebelum pelaksanaan pembangunan, ini harus sudah steril," ucap Firmando, usai pertemuan antara Dispora dan pedagang di Stasiun Kanjuruhan, Senin sore (17/7/2023).

Firmando menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan tempat untuk para pedagang di sekitar Stadion Kanjuruhan. Lokasi relokasi ini nantinya akan diutamakan bagi pedagang yang menyewakan ruko.

"Tidak ada lagi pedagang yang berjualan di ring satu stadion. Wilayah tersebut kini harus steril," ucapnya.

Oleh karena itu, Dispora Kabupaten Malang kini telah mencarikan lokasi khusus agar mereka tetap bisa berdagang. Dispora Kabupaten Malang sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang agar relokasi pedagang dilakukan di belakang Stadion Kanjuruhan.

"Kita mencarikan tempat alternatif yang ada di belakang Stadion Kanjuruhan. Kemudian dalam prosesnya nanti apakah dicover Pemerintah Kabupaten Malang atau secara swadaya, kami masih usulkan pada Pak Bupati," tuturnya.

Namun, pihaknya mengaku belum tahu apakah tempat relokasi tersebut akan dibangun secara permanen atau tidak. Sebab, dirinya sendiri masih menunggu instruksi dari Bupati Malang. Saat ini, Dispora Kabupaten Malang hanya fokus mencarikan alternatif di belakang Stadion Kanjuruhan sisi timur. Karena di sana ada lahan seluas 2.000 meter walaupun posisinya agak di bawah.

