HOME BOLA LIGA INDONESIA

Akbar Arjunsyah Beberkan Alasan Kocak Lakukan Selebrasi ala Kylian Mbappe di Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |20:46 WIB
Akbar Arjunsyah merayakan golnya ke gawang Bhayangkara FC (Foto: Twitter/persija_jkt)
AKBAR Arjunsyah beberkan alasan kocak lakukan selebrasi ala Kylian Mbappe di laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC. Itu merupakan gol perdana di laga debutnya untuk Persija.

Macan Kemayoran – julukan Persija – akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024 saat menjamu Bhayangkara di Stadion Patriot, Minggu (16/7/2023) malam WIB. Mereka menang berkat gol Riko Simanjuntak (14’), brace Marko Simic (18’ Penalti, 24’), dan Akbar di menit ke-74.

Akbar Arjunsyah

Gol Akbar sangatlah spesial untuknya karena itu gol perdananya kepada Persija yang dilesakkan pada laga debut. Pemain berusia 21 tahun tersebut hanya memerlukan 11 menit untuk mengukir namanya di papan skor sekaligus menutup pesta gol Macan Kemayoran.

Akbar masuk pada menit 62’ menggantikan Ryo Matsumura. Berselang 11 menit, tepatnya pada menit 73’ Akbar yang melakukan overlap mampu memanfaatkan umpan silang datar Witan Sulaeman dari arah sayap kanan. Bola yang mengalir deras bisa disambar oleh Akbar sehingga masuk ke dalam gawang Bhayangkara FC.

Akbar melakukan selebrasi ala Mbappe usai mencetak gol. Namun, uniknya, dia mengaku tidak mengidolai penyerang bintang Paris Saint-Germain (PSG) tersebut, hanya spontanitas semata.

