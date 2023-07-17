Segini Harga Pasaran Maciej Gajos, Rekrutan Terbaru Persija Jakarta yang Pernah Dipanggil Timnas Polandia

TERNYATA segini harga pasaran Maciej Gajos, rekrutan terbaru Persija Jakarta yang pernah dipanggil Timnas Polandia.

Persija Jakarta perlahan mulai melengkapi kebutuhan pemain asingnya dengan merekrut Maciej Gajos dari Lechia Gdańsk.

Dengan masuknya Maciej Gajos, maka Macan Kemayoran -- julukan Persija Jakarta -- kini telah memiliki empat pemain asing. Sebelumnya telah ada Ondrej Kudela, Ryu Matsumura, dan Marko Simic yang lebih dulu masuk ke dalam skuad.

Masuknya Gajos ke dalam skuad Macan Kemayoran juga tidak hanya sebatas untuk melengkapi kuota pemain asing Persija. Sebab, Maciej Gajos yang berposisi sebagai seorang gelandang ini memiliki kemampuan yang mumpuni dengan pengalaman yang luar biasa.

Tercatat, Maciej Gajos senantiasa membela klub-klub papan atas Polandia seperti Rakow, Jagiellonia, Lech Poznań hingga Lechia Gdańsk. Bahkan, dengan kemampuan yang dimilikinya, gelandang berusia 32 tahun ini pernah dipanggil ke skuad Timnas Polandia.

Oleh sebab itu, wajar jika tak mudah bagi Persija untuk merekrut pemain ini. Dilansir dari laman Transfermarkt, harga pasar Maciej Gajos saat ini berada di angka Rp4,35 miliar. Angka ini telah merosot jauh dari angka tertinggi yang pernah ia catatkan.

Tercatat, mantan rekan Egy Maulana dan Witan Sulaeman ini pernah memiliki harga pasar hingga Rp17,38 miliar. Angka ini dicapai Maciej Gajos saat dirinya masih berseragam Lech Poznan pada 2016 silam.