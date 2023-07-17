Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segini Harga Pasaran Maciej Gajos, Rekrutan Terbaru Persija Jakarta yang Pernah Dipanggil Timnas Polandia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:39 WIB
Segini Harga Pasaran Maciej Gajos, Rekrutan Terbaru Persija Jakarta yang Pernah Dipanggil Timnas Polandia
Maciej Gajos, pemain anyar Persija Jakarta yang pernah dipanggil Timnas Polandia (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

TERNYATA segini harga pasaran Maciej Gajos, rekrutan terbaru Persija Jakarta yang pernah dipanggil Timnas Polandia.

Persija Jakarta perlahan mulai melengkapi kebutuhan pemain asingnya dengan merekrut Maciej Gajos dari Lechia Gdańsk.

Maciej Gajos

Dengan masuknya Maciej Gajos, maka Macan Kemayoran -- julukan Persija Jakarta -- kini telah memiliki empat pemain asing. Sebelumnya telah ada Ondrej Kudela, Ryu Matsumura, dan Marko Simic yang lebih dulu masuk ke dalam skuad.

Masuknya Gajos ke dalam skuad Macan Kemayoran juga tidak hanya sebatas untuk melengkapi kuota pemain asing Persija. Sebab, Maciej Gajos yang berposisi sebagai seorang gelandang ini memiliki kemampuan yang mumpuni dengan pengalaman yang luar biasa.

Tercatat, Maciej Gajos senantiasa membela klub-klub papan atas Polandia seperti Rakow, Jagiellonia, Lech Poznań hingga Lechia Gdańsk. Bahkan, dengan kemampuan yang dimilikinya, gelandang berusia 32 tahun ini pernah dipanggil ke skuad Timnas Polandia.

Oleh sebab itu, wajar jika tak mudah bagi Persija untuk merekrut pemain ini. Dilansir dari laman Transfermarkt, harga pasar Maciej Gajos saat ini berada di angka Rp4,35 miliar. Angka ini telah merosot jauh dari angka tertinggi yang pernah ia catatkan.

Tercatat, mantan rekan Egy Maulana dan Witan Sulaeman ini pernah memiliki harga pasar hingga Rp17,38 miliar. Angka ini dicapai Maciej Gajos saat dirinya masih berseragam Lech Poznan pada 2016 silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement