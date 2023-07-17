Advertisement
Persija Jakarta Gilas Bhayangkara FC 4-1, Penampilan Andritany Ardhiyasa Jadi Sorotan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:01 WIB
Persija Jakarta Gilas Bhayangkara FC 4-1, Penampilan Andritany Ardhiyasa Jadi Sorotan
Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa tampil apik kontra Bhayangkara FC (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

PERSIJA Jakarta gilas Bhayangkara FC 4-1, penampilan Andritany Ardhiyasa jadi sorotan. Menurut pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus, kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, tampil dengan sangat luar biasa karena mampu meredan berbagai peluang emas milik timnya.

The Guardians – julukan Bhayangkara – menelan kekalahan telak 1-4 dari Persija ketika bertandang ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/7/2023) malam WIB. Itu merupakan kemenangan pertama Persija di musim ini.

Persija Jakarta

Marko Simic mencetak dua gol untuk Persija, namun Emral Abus justru menyoroti performa sang kiper, Andritany, yang tampil begitu luar biasa. Kegemilangan Andritany membuat Bhayangkara sangat kesulitan meskipun memiliki beberapa peluang emas.

"Kalau Andritany tidak tampil bagus skor akan imbang 3-3," ucap Emral Abus dalam konferensi pers, Minggu (16/7/2023).

Pelatih berusia 64 tahun ini berpendapat bahwa performa kiper bernomor punggung 26 tersebut memang dampak dari pengalaman yang luar biasa. Sebab, Andritany sempat menjadi langganan panggilan Timnas Indonesia.

