Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Unggah Kenangan Latih Persib Bandung, Eks Pemain Asing Maung Bandung: Sinyal Kuat!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:07 WIB
Mario Gomez Unggah Kenangan Latih Persib Bandung, Eks Pemain Asing Maung Bandung: Sinyal Kuat!
Mario Gomez beri sinyal ingin latih Persib Bandung lagi. (Foto: Instagram/mariogomezdt)
A
A
A

MARIO Gomez unggah kenangan saat melatih Persib Bandung di Liga 1 2018. Dalam unggahan itu, eks pemain asing Maung Bandung -julukan Persib Bandung, Oh Ink-yun, berkomentar bahwa Mario Gomez memberi sinyal kuat untuk jadi suksesor Luis Milla.

Luis Milla sendiri resmi memilih mundur sebagai pelatih Persib Bandung pada Sabtu 15 Juli 2023 kemarin. Juru racik asal Spanyol itu mundur bukan karena gagal membawa Persib Bandung menang di tiga laga awal Liga 1 2023-2024, melainkan masalah keluarga.

Dengan demikian, kursi pelatih Persib Bandung tengah lowong setelah Luis Milla mengundurkan diri. Menyusul kabar tersebut, Mario Gomez santer dikaitkan untuk menjadi pengganti Luis Milla di Maung Bandung.

Rumor itu diperkuat oleh Mario Gomez yang mengunggah kenangan saat melatih Persib Bandung di Liga 1 2018. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @mariogomezdt, sang pelatih asal Argentina itu menuliskan kode keras terhadap manajemen Pangeran Biru.

Mario Gomez beri sinyal ingin latih Persib Bandung lagi

"Kenangan saat-saat indah dalam hidup saya di Bandung, fans sangat penting dalam sepakbola dan kehidupan klub!," tulis Mario Gomez Instagram pribadinya, @mariogomezdt, dikutip Senin (17/7/2023).

Unggahan tersebut telah dibanjiri komentar hingga mencapai 20.678 komentar per Senin (17/7/2023) pagi WIB. Banyak Bobotoh atau Viking -fans Persib Bandung- yang mendukung sang pelatih asal Argentina itu kembali menukangi Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Sahabat Jadi Lawan! Tim Receveur Siap Hancurkan Thom Haye di Laga Panas Bali United Vs Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement