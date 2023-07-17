Mario Gomez Unggah Kenangan Latih Persib Bandung, Eks Pemain Asing Maung Bandung: Sinyal Kuat!

MARIO Gomez unggah kenangan saat melatih Persib Bandung di Liga 1 2018. Dalam unggahan itu, eks pemain asing Maung Bandung -julukan Persib Bandung, Oh Ink-yun, berkomentar bahwa Mario Gomez memberi sinyal kuat untuk jadi suksesor Luis Milla.

Luis Milla sendiri resmi memilih mundur sebagai pelatih Persib Bandung pada Sabtu 15 Juli 2023 kemarin. Juru racik asal Spanyol itu mundur bukan karena gagal membawa Persib Bandung menang di tiga laga awal Liga 1 2023-2024, melainkan masalah keluarga.

Dengan demikian, kursi pelatih Persib Bandung tengah lowong setelah Luis Milla mengundurkan diri. Menyusul kabar tersebut, Mario Gomez santer dikaitkan untuk menjadi pengganti Luis Milla di Maung Bandung.

Rumor itu diperkuat oleh Mario Gomez yang mengunggah kenangan saat melatih Persib Bandung di Liga 1 2018. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @mariogomezdt, sang pelatih asal Argentina itu menuliskan kode keras terhadap manajemen Pangeran Biru.

"Kenangan saat-saat indah dalam hidup saya di Bandung, fans sangat penting dalam sepakbola dan kehidupan klub!," tulis Mario Gomez Instagram pribadinya, @mariogomezdt, dikutip Senin (17/7/2023).

Unggahan tersebut telah dibanjiri komentar hingga mencapai 20.678 komentar per Senin (17/7/2023) pagi WIB. Banyak Bobotoh atau Viking -fans Persib Bandung- yang mendukung sang pelatih asal Argentina itu kembali menukangi Persib Bandung.