HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Ditangani Park Hang-seo jika Latih Persib Bandung, Nomor 1 Musuh Doan Van Hau!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:43 WIB
5 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Ditangani Park Hang-seo jika Latih Persib Bandung, Nomor 1 Musuh Doan Van Hau!
Berikut 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang bisa ditangani Park Hang-seo jika latih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang ditangani Park Hang-seo jika latih Persib Bandung akan diulas Okezone. Persib Bandung saat ini berstatus tanpa pelatih setelah Luis Milla mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada Sabtu, 15 Juli 2023 siang WIB.

Sejumlah Bobotoh di media sosial pun menyuarakan nama eks pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, untuk dijadikan suksesor Luis Milla. Manajemen Persib Bandung bisa saja mendengar saran di atas, mengingat Park Hang-seo kini tidak menangani klub atau tim nasional mana pun.

Jika Park Hang-seo benar menangani Persib Bandung, ia akan membesut sejumlah pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang ditangani Park Hang-seo jika latih Persib Bandung.

5. Kakang Rudianto

Kakang Rudianto

Kakang Rudianto merupakan fullback atau bek tengah andalan Shin Tae-yong saat membesut Timnas Indonesia U-20. Tekel dan umpan silang mematikan merupakan atribut top yang dimiliki Kakang Rudianto.

4. Robi Darwis

Robi Darwis

Sama seperti Kakang Rudianto, Robi Darwis merupakan personel andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20. Lemparan ke dalam dan kemampuan membangun serangan merupakan beberapa kelebihan dari pemain yang satu ini.

Halaman:
1 2 3
      
