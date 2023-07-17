3 Calon Kuat Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Park Hang-seo!

3 calon kuat pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla di Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Hingga kini, Persib memang belum mengumumkan nama pelatih baru.

Ya, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kini harus mencari juru taktik anyar karena Luis Milla memutuskan mundur dari jabatannya pada Sabtu 15 Juli 2023.

Sejumlah nama pelatih dikaitkan dengan Persib saat ini. Setidaknya ada 3 pelatih yang dinilai jadi calon kuat pengganti Luis Milla. Siapa saja mereka?

3. Mario Gomez





Salah satu calon kuat pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla di Liga 1 2023-2024 adalah Mario Gomez. Dia paling ramai dikaitkan akan menangani Persib Bandung.

Ada sederet alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, Mario Gomez kini berstatus tanpa klub setelah baru saja meninggalkan klub Liga 2 Argentina 2023, Gimnasia Jujuy.

Selain itu, Mario Gomez juga menunjukkan kode-kode bakal melatih Persib. Semalam di akun Instagram-nya @mariogomezdt, dia membagikan momen ketika menangani Persib pada 2018.