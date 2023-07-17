3 Pelatih Kelas Dunia yang Bisa Gantikan Luis Milla di Persib Bandung, Nomor 1 Hampir Juara Liga Champions!

Berikut 3 pelatih kelas dunia yang bisa gantikan Luis Milla di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@luismillacoach)

SEBANYAK 3 pelatih kelas dunia yang bisa gantikan Luis Milla di Persib Bandung akan diulas Okezone. Luis Milla memilih mengundurkan diri dari jabatan pelatih Persib Bandung karena alasan keluarga pada Sabtu, 15 Juli 2023 siang WIB.

Kepergian Luis Milla merupakan pukulan telak bagi Persib Bandung. Sebab, Luis Milla merupakan pelatih jempolan yang memiliki potensi mengangkat prestasi Persib Bandung tak hanya di Indonesia tapi juga Asia.

Karena itu, demi mendongkrak kualitas Maung Bandung, manajemen Persib Bandung wajib mendatangkan pelatih yang tak kalah hebatnya dari Luis Milla. Okezone akan menyajikan tiga pelatih top yang berstatus tanpa klub, sehingga bisa didekati Persib Bandung. Siapa saja?

Berikut 3 pelatih kelas dunia yang bisa jadi pengganti Luis Milla di Persib Bandung:

3. Kim Do-hoon





Kim Do-hoon sempat dikait-kaitkan dengan Persib Bandung ketika Maung Bandung memecat Robert Rene Alberts di awal-awal Liga 1 2022-2023. Sekarang, peluang Persib Bandung berkolaborasi dengan pelatih 52 tahun itu kembali ada, mengingat Kim Do-hoon berstatus tanpa klub.

Pelatih asal Korea Selatan ini bukanlah pelatih kacangan. Selain hampir membawa klub asal Singapura Lion City Sailors lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2022-2023, Kim Do-hoon pernah mengantarkan Ulsan Hyundai kampiun Liga Champions Asia 2020.