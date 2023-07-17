Mundur dari Persib Bandung, Asisten Pelatih Luis Milla: Ini Bukan Akhir yang Saya Inginkan

BANDUNG – Asisten pelatih Luis Milla, Manuel Cascallana, mengaku sedih harus meninggalkan Persib Bandung terlalu cepat seperti sekarang ini. Menurut pengakuan Cascallana, sejatinya ia tak mau berpisah, namun pilihan mundur menjadi keputusan terbaik yang bisa ia ambil untuk saat ini.

Seperti yang diketahui, sejatinya kepala pelatih Persib, Luis Milla yang awalnya memutuskan mundur sebagai juru taktik Maung Bandung. Menurut pernyataan pihak Persib, Milla mundur karena alasan pribadi yang menyangkut keluarganya di Spanyol.

Karena menghormati keputusan Milla tersebut, manajemen Persib pun rela membatalkan kontrak pelatih asal Spanyol itu yang seharusnya bertahan hingga 2024 mendatang. Cascallana sendiri adalah asisten pelatih yang langsung dibawa Milla dari Spanyol.

Sehingga ada kemungkinan kontrak Cascallana di Persib pun sam dengan Milla. Namun, karena Milla mundur ia pun pada akhirnya ikutan meninggalkan Persib.

Menariknya, Cascallana sendiri mengakui sedih karena harus berpisah seperti sekarang ini. Ia pun berterima kasih kepada pendukung Persib –bobotoh–, karena sudah mendukung sejak bergabung dengan tim tersebut.

“Ini bukan akhir yang saya inginkan,tapi saya merasa bersyukur dan menghargai selamanya atas kasih sayang yang saya terima dari bobotoh selama ini,” bunyi cuitan Cascalanna di akun twitter pribadinya @manucascallana, Senin (17/7/2023).