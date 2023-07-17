Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Pahlawan PSIS Semarang Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Carlos Fortes: 3 Poin yang Penting!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:16 WIB
Jadi Pahlawan PSIS Semarang Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Carlos Fortes: 3 Poin yang Penting!
Carlos Fortes kala membela PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

CARLOS Fortes jadi pahlawan PSIS Semarang untuk meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Senang bukan main, Fortes pun menyebut pentingnya meraih poin penuh di setiap laga.

Ya, PSIS Semarang sukses melibas Persebaya kala bersua di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 16 Juli 2023 sore WIB.

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya

Menang 2-0 atas Persebaya, seluruh gol PSIS dicetak oleh Carlos Fortes. Pertama, dia mencetak gol di menit ke-78.

Kemudian, gol keduanya tercipta lewat tendangan penalti di menit ke-90+3. Sementara Persebaya, mereka tak bisa membalas satu gol pun.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024. Dengan hasil ini, Carlos Fortes dan kolega naik ke peringkat lima di klasemen sementara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/luciano_spalletti_kiri_resmi_diperkenalkan_sebag.jpg
Juventus Resmi Tunjuk Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru, Digaji Rp57,6 Miliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement