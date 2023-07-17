Jadi Pahlawan PSIS Semarang Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya, Carlos Fortes: 3 Poin yang Penting!

CARLOS Fortes jadi pahlawan PSIS Semarang untuk meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Senang bukan main, Fortes pun menyebut pentingnya meraih poin penuh di setiap laga.

Ya, PSIS Semarang sukses melibas Persebaya kala bersua di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 16 Juli 2023 sore WIB.

Menang 2-0 atas Persebaya, seluruh gol PSIS dicetak oleh Carlos Fortes. Pertama, dia mencetak gol di menit ke-78.

Kemudian, gol keduanya tercipta lewat tendangan penalti di menit ke-90+3. Sementara Persebaya, mereka tak bisa membalas satu gol pun.

Ini merupakan kemenangan kedua bagi PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024. Dengan hasil ini, Carlos Fortes dan kolega naik ke peringkat lima di klasemen sementara.