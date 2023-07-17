Reaksi Marko Simic Usai Cetak 100 Gol untuk Persija Jakarta

REAKSI Marko Simic usai cetak 100 gol untuk Persija Jakarta akan diulas dalam artikel ini. Pencapaian manis itu diketahui diukir Marko Simic di laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024.

Ya, penampilan gemilang ditunjukkan Marko Simic dalam laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 malam WIB.

Simic mencetak dua gol dalam laga itu. Pertama, golnya tercipta lewat tendangan penalti di menit ke-18. Lalu, dia menjebol lagi gawang Bhayangkara FC di menit ke-34.

Berkat kinerja ciamiknya, Persija berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-1. Ini jadi kemenangan perdana Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di Liga 1 musim ini.

Bukan hanya membawa Persija merebut kemenangan perdana musim ini, Simic juga menorehkan catatan fantastis dalam kariernya. Lewat gol ke gawang Bhayangkara FC, Simic akhirnya berhasil menggenapkan 100 gol untuk Macan Kemayoran. Pemain asal Kroasia itu sekarang masuk jajaran top skor sepanjang masa Persija Jakarta.