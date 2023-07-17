Leonardo Bonucci Akhirnya Buka Suara soal Rumor Diusir Juventus pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

LEONARDO Bonucci akhirnya buka suara soal rumor diusir Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Bek veteran Timnas Italia itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan klub pada musim panas ini, terlepas dari rumor mengenai masa depannya.

Masa bakti Bonucci bersama Bianconeri – julukan Juventus – masih berlaku hingga musim panas 2024. Namun demikian, pihak klub menyertakannya dalam daftar jual di musim panas ini karena pelatih Massimiliano Allegri tak memandangnya sebagai starter lagi.

Pemain berusia 36 tahun itu tiba di kamp latihan Continassa untuk latihan pramusim pada Senin (17/7/2023) ini. Namun, pelatih Massimiliano Allegri tidak menyertakannya dalam skuad pramusim ke Amerika Serikat.

Mantan bek Timnas Italia itu menjalani pemeriksaan medis di klinik pribadi milik Juventus, J Medical. Lalu, dia berswafoto dan memberikan tandatangannya kepada fans yang menyambutnya di luar klinik.

Menurut laporan Sky Sport Italia yang dilansir dari Football Italia pada Senin (17/7/2023), dalam kesempatan itu Bonucci berbicara soal masa depannya kepada para suporter. Dia menegaskan ingin tetap bertahan di Allianz Stadium pada musim panas ini.