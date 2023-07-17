Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Rahasia Carlo Ancelotti Dibongkar oleh Rekrutan Baru Real Madrid Fran Garcia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:00 WIB
Rahasia Carlo Ancelotti Dibongkar oleh Rekrutan Baru Real Madrid Fran Garcia
Rahasia Carlo Ancelotti dibongkar rekrutan anyar Real Madrid Fran Garcia (Foto: Twitter/realmadriden)
A
A
A

RAHASIA Carlo Ancelotti dibongkar oleh rekrutan Real Madrid Fran Garcia untuk pertama kali. Fran Garcia baru saja tiba di bursa transfer musim panas 2023.

Pemain berusia 24 tahun itu didatangkan setelah tiga tahun bermain untuk Rayo Vallecano. Tidak tanggung-tanggung, Fran Garcia menandatangani kontrak selama empat tahun sampai musim 2027 mendatang.

Fran Garcia

Ini bukan pertama kali Fran Garcia memperkuat Real Madrid. Sebelumnya pemain asal Spanyol ini merupakan jebolan akademi Real Madrid dari tahun 2015. Setelah itu barulah Fran Garcia datang hijrah ke Rayo Vallecano musim 2020.

Fran Garcia terkejut ketika menginjakan kakinya di Real Madrid dan bertemu Carlo Ancelotti. Namun, nyatanya rahasia Carlo Ancelotti dibongkar oleh rekrutan Real Madrid Fran Garcia.

Melansir Football Espana, rekrutan Real Madrid Fran Garcia mengatakan bahwa Carlo Ancelotti adalah seorang pelatih yang memperhatikan detail kecil. Ancelotti juga tidak segan memperbaiki posisi pemain dan memberi tahu apa yang seharinya pemain miliki.

Selain itu, Ancelotti termasuk pelatih yang mudah berbaur dan menjalin keakraban dengan pemainnya. Kedekatan yang terjalin antara pemain dengan pelatih menciptakan kehangatan dalam tim.

"Carlo Ancelotti mencoba memperbaiki situasi permainan apa pun, terutama mengenai posisi atau fisik para pemainnya. Dia juga sangat mengerti mengenai tujuan yang dibutuhkan oleh anak asuhnya. Kedekatan itu, terutama dengan yang baru, sangat membantu kami,” ujar Fran Garcia.

Fran Garcia juga membongkar metode pelatihan yang digunakan Carlo Ancelotti, khususnya pada pemain baru seperti dirinya.

