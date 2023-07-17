Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Naik Gaji Signifikan, Marcus Rashford Sepakat Perpanjang Kontrak di Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:52 WIB
Naik Gaji Signifikan, Marcus Rashford Sepakat Perpanjang Kontrak di Manchester United
Marcus Rashford dikabarkan telah sepakat perpanjang kontrak di Manchester United (Foto: Twitter/MarcusRashford)
NAIK gaji signifikan, Marcus Rashford sepakat perpanjang kontrak di Manchester United. Menurut kabar, penyerang Timans Inggris itu memperbarui masa baktinya agar berlaku hingga 2028.

Manchester United memang sedang melakukan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan Marcus Rashford. Sebab, masa bakti pemain berusia 25 tahun itu akan segera berakhir pada Juni 2024 mendatang.

Marcus Rashford

Menurut laporan Daily Mail, Senin (17/7/2023), Rashford dan Man United telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak selama lima tahun atau tepatnya hingga 2028. Kesepakatan ini tercapai karena ada kenaikan gaji yang cukup signifikan.

Dengan begitu, klub-klub Inggris lainnya atau Eropa lainnya harus gigit jari. Pasalnya, peluang mereka untuk mendapatkan Rashford pun harus sirna karena sang pemain dilaporkan telah sepakat memperpanjang kontraknya di Man United.

Menurut kabar tersebut, Rashford akan mendapatkan gaji sebesasr 375 ribu poundsterling atau sekitar Rp7 miliar per pekan. Sebelumnya, dia menerima gaji sebesar 250 ribu poundsterling atau Rp4 miliar per pekan.

