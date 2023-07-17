Jadwal Liverpool di Tur Pramusim 2023-2024: Siap Tantang Calon Lawan Klub Elkan Baggott hingga Bayern Munich!

JADWAL Liverpool di tur pramusim 2023-2024 akan diulas Okezone. Liverpool dijadwalkan melakoni sederet laga seru, di antaranya menantang Bayern Munich hingga tim yang dirumorkan akan jadi pelabuhan baru pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yakni Leicester City.

Ya, tim-tim Eropa dijadwalkan melakoni laga jelang menghadapi persaingan di musim baru, 2023-2024. Hal itu pun turut akan dilakukan oleh Liverpool.

Klub besutan Jurgen Klopp itu dijadwalkan melakoni 5 laga di pramusim 2023-2024. Tur pramusim Liverpool akan dibuka dengan melawan klub asal Jerman, yakni Karlsruhe. Laga itu akan digelar do Stadion BBBank Wildpark, Karlsruhe, pada 19 Juli 2023 pukul 23.30 WIB.

Kemudian, Liverpool akan menghadapi tim Jerman lainnya, yakni Greuther Furth. Pertandingan itu akan digelar selang 5 hari dari duel kontra Karlsruhe.

Setelah itu, Virgin van Dijk cs akan melawan klub Inggris, Leicester City. Duel tersebut akan berlangsung di Singapura, tepatnya di Stadion National, pada 30 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Duel Liverpool vs Leicester City tentunya akan mencuri perhatian besar, termasuk bagi para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, Leicester City sendiri diketahui tengah ramai disebut bakal jadi pelabuhan selanjutnya bagi Elkan Baggott.

Diketahui, Elkan Baggott sudah kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai masa peminjamannya di Cheltenham Town berakhir. Tetapi, bek andalan Timnas Indonesia itu dikabarkan akan kembali dipinjamkan pada musim panas ini demi mendapat jam bermain lebih.