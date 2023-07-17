Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liverpool di Tur Pramusim 2023-2024: Siap Tantang Calon Lawan Klub Elkan Baggott hingga Bayern Munich!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |02:26 WIB
Jadwal Liverpool di Tur Pramusim 2023-2024: Siap Tantang Calon Lawan Klub Elkan Baggott hingga Bayern Munich!
Para pemain Liverpool kala berlatih. (Foto: Instagram/@mosalah)
A
A
A

JADWAL Liverpool di tur pramusim 2023-2024 akan diulas Okezone. Liverpool dijadwalkan melakoni sederet laga seru, di antaranya menantang Bayern Munich hingga tim yang dirumorkan akan jadi pelabuhan baru pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yakni Leicester City.

Ya, tim-tim Eropa dijadwalkan melakoni laga jelang menghadapi persaingan di musim baru, 2023-2024. Hal itu pun turut akan dilakukan oleh Liverpool.

Liverpool

Klub besutan Jurgen Klopp itu dijadwalkan melakoni 5 laga di pramusim 2023-2024. Tur pramusim Liverpool akan dibuka dengan melawan klub asal Jerman, yakni Karlsruhe. Laga itu akan digelar do Stadion BBBank Wildpark, Karlsruhe, pada 19 Juli 2023 pukul 23.30 WIB.

Kemudian, Liverpool akan menghadapi tim Jerman lainnya, yakni Greuther Furth. Pertandingan itu akan digelar selang 5 hari dari duel kontra Karlsruhe.

Setelah itu, Virgin van Dijk cs akan melawan klub Inggris, Leicester City. Duel tersebut akan berlangsung di Singapura, tepatnya di Stadion National, pada 30 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Duel Liverpool vs Leicester City tentunya akan mencuri perhatian besar, termasuk bagi para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, Leicester City sendiri diketahui tengah ramai disebut bakal jadi pelabuhan selanjutnya bagi Elkan Baggott.

Diketahui, Elkan Baggott sudah kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai masa peminjamannya di Cheltenham Town berakhir. Tetapi, bek andalan Timnas Indonesia itu dikabarkan akan kembali dipinjamkan pada musim panas ini demi mendapat jam bermain lebih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180263/radja_nainggolan_menyoroti_perubahan_nasib_sandy_walsh_sejak_membela_timnas_indonesia-x2CX_large.jpg
Radja Nainggolan Soroti Perubahan Nasib Sandy Walsh sejak Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180061/kevin_diks-wXYk_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Sukses Bawa Borussia Monchengladbach Akhiri Puasa Kemenangan Selama 2 Bulan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Leo/Bagas Ditumbangkan Duo Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement