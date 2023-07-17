Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi! Chelsea Datangkan Wonderkid Brasil Angelo Gabriel

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |01:46 WIB
Resmi! Chelsea Datangkan Wonderkid Brasil Angelo Gabriel
Chelsea resmi rekrut Angelo Gabriel dari Santos. (Foto: Instagram/@angelogabriel)
A
A
A

CHELSEA resmi mendatangkan wonderkid asal Brasil, Angelo Gabriel. Pengumuman itu disampaikan Chelsea pada Senin (17/7/2023) dini hari WIB.

Chelsea merekrut Angelo Gabriel dari klub asal Brasil, yakni Santos. Berdasarkan cuitan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano di Twitter resminya @fabrizioromano, Chelsea menggelontorkkan dana sebesar 15 juta euro atau sekira Rp251 miliar untuk mengontrak secara permanen winger berusia 18 tahun itu.

Angelo Gabriel

Sebelum gabung ke Chelsea, Angelo Gabriel tampil apik bersama Santos. Dia tercatat sudah mentas di 129 laga dalam berbagai kompetisi bersama tim senior Santos. Dari penampilannya, dia bisa mencetak 5 gol dan 10 assist.

“Angelo Gabriel bergabung dengan Chelsea. Chelsea telah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Brasil, Angelo Gabriel, dari Santos,” bunyi pengumuman Chelsea di laman resminya, Senin (17/7/2023).

Halaman:
1 2
      
