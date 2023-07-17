Resmi Gabung Arsenal, Declan Rice Sesumbar Bisa Kawinkan Gelar Juara Liga Inggris dengan Liga Champions

RESMI gabung Arsenal, Declan Rice sesumbar bsa kawinkan gelar juara Liga Inggris dengan Liga Champions. Gelandang Timnas Inggris tersebut menaikkan target yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.

Rice baru saja menyelesaikan proses kepindahan dari West Ham United ke Arsenal dengan mahar 105 juta poundsterling (Rp2,06 triliun). Dia dikontrak selama lima tahun oleh The Gunners – julukan Arsenal.

Gelandang bertahan berusia 24 tahun tersebut merupakan pemain terbaik West Ham dalam tiga dari empat tahun terakhir. Dia juga merupakan pemain langganan Timnas Inggris sejak debut pada 2019 silam.

Karier Rice meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir. Di musim lalu, Rice sukses mempersembahkan gelar juara Liga Konferensi Eropa kepada The Hammers – julukan West Ham.

Di musim 2023-2024 ini, Rice bakal debut di Liga Champions. Dia pun meningkatkan targetnya lagi dengan semangat meraih gelar juara.

“Saya sangat bersemangat untuk itu. Saya telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa saya ingin bermain di Liga Champions. Saya ingin mendorong diri saya sendiri di level terbesar. Peluang di ini telah muncul di mana Arsenal berada di Liga Champions, ini adalah klub yang hebat,” kata Rice dilansir dari laman resmi Arsenal, Senin (17/7/2023).