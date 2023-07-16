Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Transfer Harry Kane ke Bayern Munich Berjalan Lamban, Begini Penjelasan Thomas Tuchel

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |22:01 WIB
Harry Kane masuk dalam daftar buruan Bayern Munich (Foto: Twitter/premierleague)
TRANSFER Harry Kane ke Bayern Munich berjalan lamban, begini penjelasan Thomas Tuchel. Pelatih Bayern Munich, Tuchel, mengaku membutuhkan striker, namun tidak keberatan jika pada akhirnya gagal didatangkan.

Performa Bayern Munich mengalami banyak naik-turun di sepanjang musim 2022-2023 lalu setelah Robert Lewandowski hengkang ke Barcelona. Mereka tak lagi memiliki striker kelas dunia sepertinya, hanya seorang pemain medioker sekaliber Eric Maxim Choupo-Moting.

Robert Lewandowski

Sadio Mane kerap diplot sebagai pengganti Lewandowski dalam beberapa kali kesempatan. Namun, hasilnya tidak cukup memuaskan, dengan Bayern tersingkir dari Liga Champions 2022-2023 dan DFB Pokal 2022-2023 pada babak perempatfinal. Mereka pun perlu bersusah payah menjuarai Liga Jerman 2022-2023 pada pekan terakhir.

Satu hal yang kurang dari Bayern adalah seorang striker kelas dunia. Nama Kane telah sering dikaitkan dengan klub berjuluk FC Hollywood tersebut. Namu, Tottenham bersikeras mempertahankannya, hingga menolak tawaran kedua sebesar 70 juta Poundsterling (Rp1,37 triliun).

Tuchel pun enggan berkomentar mengenai transfer Kane yang tak kunjung menemui kata sepakat. Dia hanya menegaskan bakal terus mencoba mendatangkan penyerang baru tetapi juga tak masalah jika pada akhirnya tak mendapatkannya.

