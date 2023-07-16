Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Main 90 Menit, Asnawi Mangkualam Bantu Jeonnam Dragons Menang 2-0 atas Gyeongnam FC di Liga Korea Selatan 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:26 WIB
Main 90 Menit, Asnawi Mangkualam Bantu Jeonnam Dragons Menang 2-0 atas Gyeongnam FC di Liga Korea Selatan 2023
Asnawi Mangkualam kala membela Jeonnam Dragons. (Foto: Jeonnam Dragons)
ASNAWI Mangkualam bantu Jeonnam Dragons menang 2-0 atas Gyeongnam FC di Liga Korea Selatan 2023 akan diulas Okezone. Dalam laga itu, bek andalan Timnas Indonesia tersebut bermain selama 90 menit penuh.

Ya, klub Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons, baru saja kembali berlaga dalam lanjutan Liga Korea Selatan 2023. Kali ini, mereka bertandang ke markas Gyeongnam FC, Changwon Football Center, pada Minggu (16/7/2023) malam WIB.

Jeonnam Dragons

Dalam laga itu, Asnawi dimainkan sang pelatih, yakni Lee Jang-gwan, sejak awal laga. Penampilan apik pun berhasil ditunjukkan Asnawi di sepanjang laga itu.

Alhasil, gawang Jeonnam Dragons pun aman tak terbobol sekali pun oleh Gyeongnam FC. Penampilan solid Jeonnam Dragons tak hanya ditunjukkan di lini pertahanan, tetapi juga pada lini serang.

1 2
      
