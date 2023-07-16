Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Peringatan Tegas soal Seleksi Timnas Indonesia U-17: Tidak Boleh Ada Kecurangan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:15 WIB
Erick Thohir menghadiri seleksi Timnas Indonesia U-17 di Bali
Erick Thohir menghadiri seleksi Timnas Indonesia U-17 di Bali (Foto: Twitter/erickthohir)
ERICK Thohir beri peringatan tegas soal seleksi Timnas Indonesia U-17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa semua kandidat yang lolos harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

"Semuanya harus sesuai kriteria," kata Erick singkat, dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu (16/7/2023).

Erick Thohir

Erick Thohir tidak mau lagi mendengar adanya pemain titipan dalam seleksi Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, semua kandidat yang mengikuti seleksi harus dinilai secara objektif sesuai kualitas.

Timnas Indonesia U-17 sedang mencari 22 pemain terbaik untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023. Ada seleksi yang dilaksanakan di 12 kota Indonesia mulai 12 hingga 30 Juli 2023.

Seleksi ini akan dipantau langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Selain itu, dia juga akan ditemani beberapa legenda seperti Rully Nere, Firman Utina, hingga Budi Sudarsono.

