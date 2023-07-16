Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Black Steel Ditahan Fafage Vamos 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:50 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Black Steel Ditahan Fafage Vamos 1-1
Black Steel FC ditahan Fafage Vamos dengan skor 1-1 di Liga Futsal Profesional 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Black Steel ditahan Fafage Vamos dengan skor 1-1 dalam pertandingan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (16/7/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Black Steel vs Fafage Vamos

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama tancap gas sejak babak pertama dimulai. Black Steel nyaris membuka skor setelah upaya Ardiansyah Nur mengenai tiang Fafage Vamos.

Tim polesan Rakhpol Sainetngam itu teruc melancarkan serangan demi serangan guna mencetak gol keunggulannya. Namun lini pertahanan yang dimiliki Fafage Vamos Banua masih cukup solid sehingga sampai laga memasuki 10 menit akhir belum ada gol yang tercipta.

Fafage Vamos malah berhasil mencetak gol lebih dulu melalui serangan balik. Irfan Maulana sukses mencantumkan namanya di papan skor. Black Steel pun mencoba untuk merespons gol di sisa waktu yang ada.

Namun, serangan demi serangan dari Evan Soumilena dan kolega mampu dipatahkan oleh para pemain Fafage Vamos. Black Steel pun tertinggal 0-1 pada saat babak pertama berakhir.

Babak Kedua

Baik Black Steel Papua dan Fafage Vamos Banua tidak menurunkan tempo permainannya. Persaingan sengit pun tercipta sejak dimulainya babak kedua dengan memainkan tempo permainan yang tinggi.

Halaman:
1 2
      
