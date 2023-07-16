Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Kancil WHW Bantai IPC Pelindo 10-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:18 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Kancil WHW Bantai IPC Pelindo 10-1
Kancil WHW bantai IPC Pelindo 10-1 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023 akan dibahas di sini. Kancil WHW Pontianak sukses mengklaim kemenangan telak dengan skor 10-1 atas IPC Pelindo di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (16/7/2023) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Kancil WHW

Babak Pertama

Kancil WHW langsung bermain sangat agresif sejak menit awal. Hasilnya, tim polesan Wahyudin Kocoy itu berhasil unggul cepat atas IPC Pelindo lewat gol yang dicetak Fajriyan.

Dominasi Kancil WHW berlanjut setelah itu, dengan Dias mampu menggandakan skor menjadi 2-0. Tak lama berselang, tim asal Pontianak tersebut menggandakan skor melalui gol Daniel Alves.

Tentu saja ini bukan situasi yang mudah bagi IPC Pelindo karena tertinggal 0-3. Benar saja, gawang mereka lagi-lagi kembali dijebol oleh Daniel Alves sehingga membuat Kancil WHW unggul 4-0.

Pada lima menit terakhir babak pertama, IPC Pelindo kembali menerima pukulan telak. Kancil WHW sukses memperlebar keunggulannya menjadi 5-0 lewat gol Syahril.

Babak Kedua

Di babak kedua, Kancil WHW tidak menurunkan tempo permainannya sama sekali dengan terus menggemput pertahanan IPC Pelindo. Hasilnya pun kembali berbuah manis karena mereka menambah keunggulan menjadi 6-0 lewat tendangan Ardian Kaspary.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
