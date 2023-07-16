Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berguru ke Hungaria, Iqbal Gwijangge Berharap Timnas Indonesia Mampu Kejar Ketertinggalan dari Sepakbola Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:21 WIB
Berguru ke Hungaria, Iqbal Gwijangge Berharap Timnas Indonesia Mampu Kejar Ketertinggalan dari Sepakbola Eropa
Iqbal Gwijangge berharap Timnas Indonesia mampu kejar ketertinggalan dari sepakbola Eropa (Foto: PSSI)
A
A
A

BERGURU ke Hungaria, Iqbal Gwijangge berharap Timnas Indonesia mampu kejar ketertinggalan dari sepakbola Eropa. Gelandang bertahan Barito Putera tersebut merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-17.

Iqbal Gwijangge diharapkan untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebelumnya, dia pernah menjadi kapten Timnas Indonesia U-16 yang menjuarai Piala AFF U-16 2022.

 Iqbal Gwijangge

Setelahnya, Iqbal mendapatkan beasiswa berlatih di Puskas Akademia, Hungaria. Enam bulan di sana, pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat, tersebut mengaku mendapatkan banyak ilmu.

Iqbal berbicara tentang fasilitas sepakbola Indonesia yang masih tertinggal. Namun, menurutnya, sepakbola Eropa tidak terlalu jauh memimpin daripada Indonesia.

"Ya, Alhamdulilah saya mendapatkan beasiswa ke sana (Hungaria). Saya belajar banyak di sana mungkin pemain bola di sana tidak jauh beda dengan di sini," kata Iqbal kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/7/2023) kemarin.

"Bedanya, di sana mereka lebih teratur mengenai latihan, jam latihan dan juga infrastruktur sangat baik sekali," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
