Main di Liga Futsal Profesional 2023, Atta Halilintar Tak Mampu Selamatkan Pendekar United dari Kekalahan Kontra Sadakata

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:23 WIB
PENDEKAR United harus menelan kekalahan tipis dari Sadakata United dengan skor 1-2 di pekan ke-18 Liga Futsal Profesional 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (16/7/2023) 12.00 WIB.

Kedua tim langsung tancap gas sejak awal babak pertama dimulai. Pendekar United dan Sadakata United mendapatkan peluangnya masing-masing kendati belum ada yang membuahkan hasil.

liga futsal

Pendekar United yang tampil di hadapan publiknya sendiri tampil cukup agresif ketimbang Sadakata United. Bahkan mereka nyaris saja membuka keran golnya lewat sontekan Subhan yang masih bisa diblok oleh pemain lawan.

Sementarta itu, Sadakata United berhasil membuka keran golnya setelah Maegel gagal menghadang bola dengan baik. Pendekar United mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun justru Sadakata United kembali mampu menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 lewat Elbek Tulkinov.

Setelah itu, Pendekar United benar-benar tampil sangat dominan. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan tim besutan Arif Kurniawan tersebut. Namun pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Sadakata United pun unggul sementara 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Pemilik Pendekar United, Atta Halilintar, tampil di babak yang kedua. Kurang lebih, Atta bermain selama lima menit jalannya pertandingan di babak kedua sebelum akhirnya digantikan Bambang Bayu Saptaji.

