HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Claudia Scheunemann Rebut 2 Gelar dari Piala AFF U-19 2023, Timo Scheunemann Bangga Setengah Mati

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:19 WIB
Claudia Scheunemann Rebut 2 Gelar dari Piala AFF U-19 2023, Timo Scheunemann Bangga Setengah Mati
Claudia Scheunemann dinobatkan sebagai top skor dan pemain terbaik Piala AFF Putri U-19 2023 (Foto: Twitter/coachtimo)
A
A
A

CLAUDIA Scheunemann rebut dua gelar dari Piala AFF U-19 2023, Timo Scheunemann bangga setengah mati. Pemain Timnas Putri Indonesia U-19, Claudia Scheunemann, menjadi top skor dan pemain terbaik dari ajang Piala AFF Putri U-19 2023.

Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia U-19 – mengakhiri turnamen dengan kekecewaan setelah finis keempat. Usai digasak Thailand 1-7, Timnas Putri Indonesia U-19 dtaklukkan Myanmar lewat adu penalti dengan skor 2-4 setelah bermain imbang 1-1 dalam laga perebutan tempat ketiga pada Sabtu 15 Juli 2023.

Claudia Scheunemann

Meski begitu, Claudia Scheunemann tetap mengakhiri turnamen secara positif. Penyerang Timnas Putri Indonesia U-19 tersebut sukses mengakhiri turnamen dengan predikat top skor usai mencetak lima gol.

Tak hanya itu, Claudia Scheunemann juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen ini. Kesuksesan pemain keturunan Jerman tersebut pun menjadi sumber kebanggaan sang paman, Timo Scheunemann.

Timo Scheunemann adalah mantan pelatih Persema Malang dan juga Timnas Putri Indonesia. Dia pun sangat bangga melihat Claudia Scheunemann menjadi top skor dan pemain terbaik Piala AFF Putri U-19 2023.

Halaman:
1 2
      
