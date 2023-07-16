Rafael Struick dan Ivar Jenner Jadi Starter Lagi Lawan Klub Kasta Teratas Liga Belgia, Siap Menggila di Musim 2023-2024?

RAFAEL Struick dan Ivar Jenner jadi starter lagi lawan klub kasta teratas Liga Belgia. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut sedang mempersiapkan diri bersama klubnya masing-masing jelang musim kompetisi 2023-2024.

Ivar Jenner bermain bersama tim utama FC Utrecht, pada laga pramusim kontra tim kasta tertinggi Liga Belgia, KAA Gent. Laga itu digelar pada Kamis 13 Juli 2023 dini hari WIB lalu.

Ivar Jenner bermain selama 45 menit di babak kedua. Namun, Utrecht menelan kekalahan akibat gol-gol dari Andrew Hjulsager pada menit kedelapan dan Malick Fofana di menit ke-54.

Sementara itu, pada Minggu (16/7/2023) dini hari tadi WIB, ADO Den Haag yang diperkuat oleh Rafael Struick menghadapi tim asal Belgia lainnya, FCV Dender. Sayangnya, Struick dan ADO Den Haag takluk dengan skor 1-2 dalam laga yang dimainkan di Prinses Irene Sportpark.

Dalam laga ini, penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick, bermain sebagai starter. Dia bermain selama 45 menit, sebelum digantikan oleh Fabian Shahaj pada peralihan babak.