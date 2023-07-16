Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick dan Ivar Jenner Jadi Starter Lagi Lawan Klub Kasta Teratas Liga Belgia, Siap Menggila di Musim 2023-2024?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:47 WIB
Rafael Struick dan Ivar Jenner Jadi Starter Lagi Lawan Klub Kasta Teratas Liga Belgia, Siap Menggila di Musim 2023-2024?
Rafael Struick bermain di laga pramusim untuk ADO Den Haag (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

RAFAEL Struick dan Ivar Jenner jadi starter lagi lawan klub kasta teratas Liga Belgia. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut sedang mempersiapkan diri bersama klubnya masing-masing jelang musim kompetisi 2023-2024.

Ivar Jenner bermain bersama tim utama FC Utrecht, pada laga pramusim kontra tim kasta tertinggi Liga Belgia, KAA Gent. Laga itu digelar pada Kamis 13 Juli 2023 dini hari WIB lalu.

Ivar Jenner

Ivar Jenner bermain selama 45 menit di babak kedua. Namun, Utrecht menelan kekalahan akibat gol-gol dari Andrew Hjulsager pada menit kedelapan dan Malick Fofana di menit ke-54.

Sementara itu, pada Minggu (16/7/2023) dini hari tadi WIB, ADO Den Haag yang diperkuat oleh Rafael Struick menghadapi tim asal Belgia lainnya, FCV Dender. Sayangnya, Struick dan ADO Den Haag takluk dengan skor 1-2 dalam laga yang dimainkan di Prinses Irene Sportpark.

Dalam laga ini, penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struick, bermain sebagai starter. Dia bermain selama 45 menit, sebelum digantikan oleh Fabian Shahaj pada peralihan babak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228/juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180222/beckham_putra-Ci7r_large.jpg
Beckham Putra Kena Bully Netizen Usai Bela Timnas Indonesia, Begini Respons Legenda Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638325/hasil-lengkap-piala-liga-inggris-arsenal-perkasa-liverpool-dibantai-crystal-palace-sjk.webp
Hasil Lengkap Piala Liga Inggris: Arsenal Perkasa, Liverpool Dibantai Crystal Palace
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/21/pembalap_repsol_honda_joan_mir.jpg
Joan Mir Yakin Honda Tinggal Tunggu Waktu untuk Kembali Berjaya di MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement