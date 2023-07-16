Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Muda yang Bisa Dijajal Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Stiker Muda 18 Tahun

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:20 WIB
3 Pesepakbola Muda yang Bisa Dijajal Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Stiker Muda 18 Tahun
Muhammad Ragil striker muda Indonesia/Foto: Instagram




TIMNAS Indonesia U-23 akan berlaga di Piala AFF U-23 2023. Turnamen usia muda itu akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang.

Shin Tae-yong telah ditunjuk PSSI untuk menakhodai skuad Garuda Muda itu. Ia pun tengah menyiapkan sejumlah pemain untuk dibawa berlaga dalam kompetisi tersebut.

Belum ada kepastian terkait siapa saja nama-nama pemain U-23 yang akan dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, diperkirakan Shin Tae-yong kebanyakan akan memakai pemain-pemain alumnus SEA Games 2023 yang sukses menyumbangkan gelar bagi Indonesia.

Namun, tampaknya ada tiga nama yang juga patut diperhitungkan oleh juru taktik itu. Mereka adalah pemain yang cukup menonjol di timnya. Ini dia!

3. Theo Fillo Numberi

 timnas u23

Theo Fillo Numberi tampil apik bersama Dewa United. Ia bahkan menjadi andalan di lini tengah Tangsel Warrior tersebut.

Pemain 21 tahun asal Jayapura itu sempat mendapatkan panggilan untuk mengikuti seleksi Timnas U-23. Namun sayang, ia belum berhasil lolos.

 BACA JUGA:

Dengan performanya yang makin baik bersama Dewa United, tampaknya nama Theo Fillo Numberi bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk mengisi skuad Timnas Indonesia U-23.

2. Nyoman Ansanay

Sosok Nyoman Ansanay mempunyai peran penting dalam dua laga awal PSS Sleman di Liga 1 2023-2024. Super Elang Jawa, julukan PSS Sleman, belum terkalahkan dalam dua pekan pertama, dengan hasil satu kali menang dan satu imbang.

Pemuda 22 tahun itu tampil solid sebagai bek kanan menjaga barisan pertahanan PSS Sleman. Kepiawaiannya sebagai palang pintu tampaknya patut diperhatikan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
