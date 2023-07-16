Seleksi Timnas Indonesia U-17 Digelar di Bali, Indra Sjafri Beberkan Kriteria yang Dicari PSSI

SELEKSI pemain proyeksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sedang berlangsung di Bali. Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri, membeberkan kriteria pemain yang dicari.

Sebelumnya, seleksi pemain sudah dilakukan di Bandung dan Palembang. Kali ini, seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U-17 pun berlanjut di Bali dan berlangsung selama dua hari yakni pada tanggal 15 dan 16 Juli 2023.

Seleksi pemain tersebut bergulir di Lapangan Pemusatan Latihan Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Pada hari pertama atau tepatnya Sabtu (15/7) kemarin, Indra Sjafri mengaku terkejut karena antusiasmenya sangat tinggi. Tercatat seleksi tersebut dihadiri oleh 283 peserta dan dari luar Bali pun turut serta.

"Alhamdulillah hari ini, hari pertama kita melakukan seleksi di Bali. Mereka ini adalah pemain-pemain asli dari Bali, tapi bukan hanya itu, tadi saya terkejut melihat ada yang dari Jember, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kita menghargai semua pemain yang hadir, apapun itu kualitasnya, memang kita mencari pemain untuk Timnas yang sudah siap," kata Indra Sjafri, dikutip dari situs resmi PSSI, Minggu (16/7/2023).

BACA JUGA:

Pelatih asal Sumatera Barat itu juga membeberkan setidaknya ada dua hal yang dicari pada seleksi pemain ini. Fokus utamanya yakni Indra Sjafri mencari pemain yang benar-benar siap untuk bermain, skill saja tidak cukup.

"Pertama, mencari pemain-pemain yang benar-benar bisa dipakai untuk tim nasional. Kedua, pemain-pemain yang masih harus dibina dan kami rekomendasikan nanti ke klub, yang bisa, ambil, silahkan dibina di klub," ujarnya.