HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Giga FC Kalahkan Radit FC 5-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:09 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023: Giga FC Kalahkan Radit FC 5-1
Liga Futsal Profesional/Foto: Andika Rachmansyah
A
A
A

GIGA FC taklukkan Radit FC dengan skor 5-1 di pekan ke-19 Liga Futsal Profesional 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (16/7/2023) 10.00 WIB.

Pada babak pertama, kedua tim langsung tancap gas. Radit FC dan Giga FC saling serang dan mendapatkan banyak peluang kendati belum ada yang berbuah gol.

 futsal

Sampai akhirnya, Giga FC sukses unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Iksan Nanda. Radit FC pun mencoba untuk merespons gol tersebut dengan melancarkan serangan demi serangan.

Petaka harus didapat Giga FC karena Ade Hendrawan diganjar kartu merah oleh wasit. Kondisi itu mampu dimanfaatkan oleh Radit FC karena mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sontekan Juniansyah.

 BACA JUGA:

Memasuki lima menit akhir babak pertama, kedua tim masih terus jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulannya. Hanya saja, tidak ada tambahan gol yang tercipta sehingga Radit FC dan Giga FC bermain imbang 1-1 untuk sementara.

Babak Kedua

Di babak kedua, Radit FC dan Giga FC tidak menurunkan tempo permainannya. Kedua tim masih terus mencari celah untuk menambah pundi-pundi golnya.

Kedua tim mendapatkan peluangnya masing-masing. Akan tetapi, lini pertahanan yang dimiliki Radit FC dan Giga FC cukup solid sehingga belum ada gol tambahan yang tercipta sampai 10 menit laga berjalan di babak kedua ini.

Halaman:
1 2
      
