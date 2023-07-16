Timnas Putri Indonesia U-19 Gagal di Piala AFF Putri U-19 2023, Marsela Awi Berharap Ada Kompetisi Sepak Bola Wanita

Marsela Awi berharap ke depan ada kompetisi bola wanita/Foto: Istimewa

TIMNAS Putri Indonesia U-19 harus puas finis di posisi keempat Piala AFF Putri U-19 2023. Salah satu penggawa tim, Marsela Awi, berharap ke depannya ada kompetisi bagi sepak bola wanita.

Skuad asuhan Rudy Eka tumbang dari Myanmar pada laga perebutan tempat ketiga. Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (15/7/2023) sore WIB itu berakhir 1-1 pada 90 menit dan berlanjut ke babak adu penalti yang berakhir 2-4.

Awi mengatakan bahwa dirinya dan para pemain lain sudah berjuang sekuat tenaga dalam pertandingan tersebut. Namun, memang pada akhirnya harus rela menerima kekalahan.

"Saya juga bangga dengan teman-teman yang sudah berjuang mati-matian. Puji Tuhan kita tidak kalah di waktu normal, tetapi di drama adu penalti," tutur Awi seusai laga, Sabtu (15/7/2023).

"Mungkin karena kurang persiapan, dengan kiper dan kondisi kiper, tetapi dari semuanya, luar biasa sekali perjuangan teman-teman di pertandingan ini," lanjutnya.