SEPAKBOLA DUNIA

Rudy Eka Minta Maaf karena Hanya Mampu Bawa Timnas Putri Indonesia U-19 Tempati Posisi Keempat di Piala AFF U-19 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:02 WIB
Timnas Putri U-19 hanya duduk di posisi keempat Piala AFF Putri U-19 2023/Foto: PSSI
PELATIH Timnas Putri Indonesia U-19, Rudy Eka, meminta maaf harena hanya mampu membawa skuadnya duduk di posisi keempat Piala AFF Putri U-19 2023. Hal itu lantaran anak asuhannya kalah dari Myanmar pada laga perebutan tempat ketiga.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sabtu (15/7/2023) sore, Marsela Yuliana Awi dan kawan-kawan sejatinya mampu menahan Myanmar dengan skor 1-1 pada waktu 90 menit. Namun, pada babak adu penalti, Indonesia hanya mencetak dua gol dari empat kesempatan sedangkan Myanmar sukses memasukkan semua bola.

"Pertama-tama kami mohon maaf, tidak bisa menjadi juara ketiga. Akan tetapi, saya mengapresiasi para pemain yang sudah bermain sepenuh hati, bertanggung jawab, dan maksimal," ungkap Rudy seusai laga, Sabtu (15/7/2023).

Timnas Putri Indonesia U-19 kebobolan terlebih dahulu pada menit ke-30 babak pertama. Yin Loon Eain mengagetkan barisan pertahanan tim berjuluk Garuda Pertiwi Muda pada awal pertandingan itu.

Skuad asuhan Rudy Eka baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-50. Awi sukses mengeksekusi tendangan dari titik putih dan membuat skor menjadi 1-1.

Meskipun gagal menduduki peringkat ketiga di Piala AFF U-19 Putri 2023, Rudy mengatakan bahwa pencapaian yang sudah diraih itu patut disyukuri. Pasalnya, mengingat persiapan yang mepet, itu sudah menjadi hasil yang cukup baik.

Halaman: 1 2
1 2
      
