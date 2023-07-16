Dibobol 2 Kali, FC Groningen Tertarik Beli Marselino Ferdinan dari KMSK Deinze?

MARSELINO Ferdinan mencuri perhatian dalam laga uji coba pramusim antara KMSK Deinze vs FC Groningen. Dalam laga itu ia sukses membobol dua kali gawang FC Groningen.

Meskipun kalah dengan skor akhir 2-5, Marselino Ferdinan sukses membuat klub yang melahirkan bintang seperti Arjen Robben, Luis Suarez, dan Van Dijk terkesima.

Pasalnya, gelandang 18 tahun itu baru masuk di menit 30 menggantikan Ilian Mhand. Masuknya Marselino pun langsung membawa perubahan bagi jalannya pertandingan.

Semula, KMSK Deinze tertinggal satu gol dalam laga yang berlangsung hanya 2x60 menit tersebut. FC Groningen unggul lebih dulu pada menit ke-15 via aksi Van Veen.

Namun, setelah Marselino Ferdinan masuk, KMSK Deinze langsung berbalik unggul 2-1. Wonderkid Indonesia itu sukses menyarangkan gol di menit menit 37 dan 42.

Gol Marselino Ferdinan itu sempat membuat FC Groningen kaget. Skor 2-1 pun bertahan hingga laga memasuki menit 45.