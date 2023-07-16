Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibobol 2 Kali, FC Groningen Tertarik Beli Marselino Ferdinan dari KMSK Deinze?

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:35 WIB
Dibobol 2 Kali, FC Groningen Tertarik Beli Marselino Ferdinan dari KMSK Deinze?
Marselino Ferdinan sukses borong dua gol dalam laga KMSK Deinze vs FC Groningen/Foto: PSSI
A
A
A

MARSELINO Ferdinan mencuri perhatian dalam laga uji coba pramusim antara KMSK Deinze vs FC Groningen. Dalam laga itu ia sukses membobol dua kali gawang FC Groningen.

Meskipun kalah dengan skor akhir 2-5, Marselino Ferdinan sukses membuat klub yang melahirkan bintang seperti Arjen Robben, Luis Suarez, dan Van Dijk terkesima.

 marselino

Pasalnya, gelandang 18 tahun itu baru masuk di menit 30 menggantikan Ilian Mhand. Masuknya Marselino pun langsung membawa perubahan bagi jalannya pertandingan.

Semula, KMSK Deinze tertinggal satu gol dalam laga yang berlangsung hanya 2x60 menit tersebut. FC Groningen unggul lebih dulu pada menit ke-15 via aksi Van Veen.

 BACA JUGA:

Namun, setelah Marselino Ferdinan masuk, KMSK Deinze langsung berbalik unggul 2-1. Wonderkid Indonesia itu sukses menyarangkan gol di menit menit 37 dan 42.

Gol Marselino Ferdinan itu sempat membuat FC Groningen kaget. Skor 2-1 pun bertahan hingga laga memasuki menit 45.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180061/kevin_diks-wXYk_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Sukses Bawa Borussia Monchengladbach Akhiri Puasa Kemenangan Selama 2 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180063/calvin_verdonk-VrPK_large.jpg
Makin Pede, Calvin Verdonk Siap Terus Sumbang Assist ke LOSC Lille
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180106/pssi_lewat_arya_sinulingga_merespons_fifa_asean_cup_yang_diumumkan_akhir_pekan_lalu-C17P_large.jpeg
Respons PSSI Terkait FIFA ASEAN Cup: Tunggu Detail, Singgung Ketersediaan Pemain Diaspora Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638271/kenapa-timnas-indonesia-u17-cuma-diperkuat-4-pemain-diaspora-di-piala-dunia-u17-2025-omt.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Cuma Diperkuat 4 Pemain Diaspora di Piala Dunia U-17 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Vinicius Minta Maaf Usai Insiden Ngamuk saat Digantikan di Partai El Clasico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement