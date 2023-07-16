Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Cetak 2 Gol, Bikin KMSK Deinze Sempat Unggul 2-1 atas FC Groningen hingga Permalukan Ragnar Oratmangoen!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:54 WIB
Marselino Ferdinan Cetak 2 Gol, Bikin KMSK Deinze Sempat Unggul 2-1 atas FC Groningen hingga Permalukan Ragnar Oratmangoen!
Marselino Ferdinan permalukan Ragnar Oratmangoen di laga KMSK Deinze vs FC Groningen. (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
MARSELINO Ferdinan mencetak dua gol hingga permalukan Ragnar Oratmangoen saat KMSK Deinze tumbang 2-5 dari FC Groningen di laga uji coba pramusim, Minggu (16/7/2023) dini hari WIB. Sekadar diketahui, KMSK Deinze memasang misi besar musim ini, yakni meraih tiket promosi ke kasta teratas Liga Belgia 2024-2025.

Demi merealisasikan misi di atas, KMSK Deinze menjalani tur pramusim di Belanda. Tidak hanya berlatih, skuad asuhan Marc Grosjean juga melakoni laga uji coba.

Marselino Ferdinan

(Marselino Ferdinan (27) cetak dua gol di laga KMSK Deinze vs FC Groningen)

Lawan pertama yang dihadapi adalah klub kasta teratas Liga Belanda musim lalu, FC Groningen. Format laga ini pun cukup unik, yang mana digelar dalam 2x60 menit.

Dalam laga tersebut, FC Groningen unggul lebih dulu pada menit ke-15 via aksi Van Veen. Marselino Ferdinan sendiri baru masuk di menit 30 menggantikan Ilian Mhand.

Masuknya Marselino Ferdinan menghidupkan permainan KMSK Deinze. Terbukti, gelandang 18 tahun itu mencetak dua gol sekaligus membuat KMSK Deinze berbalik unggul 2-1.

Gol-gol dibuat Marselino Ferdinan pada menit 37 dan 42. Ia sekaligus mempermalukan pemain keturunan Indonesia yang hampir dinaturalisasi menjadi WNI, Ragnar Oratmangoen.

Halaman:
1 2
      
