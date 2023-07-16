Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Pemain Keturunan, Erick Thohir Pastikan Akan Lakukan Seleksi Ketat untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:15 WIB
Soal Pemain Keturunan, Erick Thohir Pastikan Akan Lakukan Seleksi Ketat untuk Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Welberlieskott de Halim Jardim kala berlaga. (Foto: Instagram/@welberlieskott)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membicarakan soal seleksi pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memastikan seleksi ketat akan diterapkan untuk para pemain keturunan.

Erick Thohir pun memastikan tidak ada perlakukan spesial untuk pemain keturunan Indonesia yang sedang berkarier di luar negeri. Sebab, mereka juga menjalani seleksi ketat yang akan dipantau pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti.

Welberlieskott de Halim Jardim

"Seleksilah. Kami tidak membedakan pemain Indonesia dan keturunan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023.

"Mereka sama-sama ingin membela Merah-Putih," sambungnya.

