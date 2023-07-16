Bima Sakti Buka Suara soal Penyebab Tidak Ada Seleksi Timnas Indonesia U-17 di Papua untuk Piala Dunia U-17 2023

Presiden RI, Joko Widodo, hadiri seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Arif Budianto/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Penyebab tidak ada seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Papua untuk Piala Dunia U-17 2023 terungkap. Hal itu diungkap oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

Ya, PSSI menggelar seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Ajang itu akan digelar di Tanah Air pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Lewat seleksi, bakat-bakat terbaik untuk masuk skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 diharapkan bisa didapatkan. Seleksi pun dilakukan oleh jajaran Bima Sakti di 12 kota Indonesia.

Seleksi ini akan dipandu oleh Rully Nere, Budi Sudarsono, hingga Firman Utina pada 12-30 Juli 2023. Namun, Papua tidak ada dalam daftar kota seleksi Timnas Indonesia U-17.

Sontak, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi, Papua merupakan salah satu provinsi pencetak pemain-pemain berbakat di Timnas Indonesia.

Bima pun angkat bicara soal hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa seleksi yang diikuti para pemain dari Papua akan digabung di Makassar, Sulawesi Selatan, atau Manado, Sulawesi Utara.

Bima mengungkapkan tidak adanya seleksi di Papua untuk efisiensi waktu. Strategi serupa pun terjadi juga di beberapa kota.

"Papua nanti gabung di Manado atau di Makassar," kata Bima kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023.