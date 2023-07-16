Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023: Erick Thohir Pastikan Kantongi 6 Nama di Sumatera Selatan dan Bandung

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi informasi terkini terkait seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia memastikan sudah mengantongi 6 nama dari seleksi yang digelar di Sumatera Selatan dan Bandung.

Detailnya, dua pemain dari seleksi di Sumatera Selatan dan empat pemain di Bandung. Rencananya, keenam pemain itu pun akan melakukan seleksi lanjutan di Jakarta. Saat ini, seleksi untuk menentukan pemain yang degradasi dari Timnas Indonesia U-17 pun sedang dilakukan.

Erick Thohir mengatakan seleksi calon pemain Timnas Indonesia U-17 memang terus berlangsung yang direncanakan di 12 kota. Dia pun memastikan tim pelatih sudah mengantongi nama-nama pilihan dari seleksi di Sumatera Selatan dan Bandung.

Erick Thohir pun mengatakan seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 mendapat sambutan luar biasa di Bali. Sebab, animo para pemain muda ambil bagian dalam seleksi itu cukup banyak.

"Timnas Indonesia U-17 sudah mulai seleksi. Di Sumsel kami dapat dua pemain dan di Bandung 4. Hari ini, (Timnas Indonesia U-17 di Jakarta) sedang promosi dan degradasi pemain," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 15 Juli 2023.

"Besok saya ke Bali. Bali memecahkan rekor karena ada 3.200 pemain," ucapnya.