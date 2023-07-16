Resmi! Inter Miami Kenalkan Lionel Messi sebagai Rekrutan Anyar

Lionel Messi resmi jadi pemain Inter Miami. (Foto: Inter Miami)

INTER Miami akhirnya resmi mengumumkan kedatangan Lionel Messi. Pengumuman itu disampaikan di media sosial resmi Inter Miami pada Minggu (16/7/2023) dini hari WIB.

Dalam unggahan pengumuman itu, Inter Miami menampilkan potret hingga video singkat perkenalan Lionel Messi.

Penampilan La Pulga -julukan Messi- yang mengenakan jersey pink pun mencuri perhatian. Pihak klub juga tampak begitu semangat menyambut kehadiran megabintang sepakbola asal Argentina itu.

“Selamat datang,” tulis singkat Inter Miami dalam unggahan tersebut, dikutip dari Twitter @intermiamicf.

Sejatinya, kabar kepindahan Messi ke Inter Miami sudah santer terdengar sejak awal Juni 2023. Kabar itu tersiar usai La Pulga -julukan Lionel Messi- dipastikan tak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG) yang habis pada 30 Juni 2023.

Dilansir dari dari MLS Soccer, Minggu (16/7/2023), Messi terikat kontrak dengan Inter Miami hingga Major League Soccer (MLS) 2025.