HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Disikat PSIS Semarang, Aji Santoso Langsung Soroti Kualitas Finishing Bajul Ijo

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:18 WIB
Persebaya Surabaya Disikat PSIS Semarang, Aji Santoso Langsung Soroti Kualitas Finishing Bajul Ijo
Laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SEMARANG – Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengomentari hasil laga kontra PSIS Semarang pada pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya harus menelan kekalahan, Aji Santoso langsung menyoroti finishing dari Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Aji Santoso menilai Persebaya Surabaya sejatinya memiliki banyak peluang. Namun, dia menyayangkan penyelesaian akhir Persebaya kurang baik.

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya

"Pertandingan berjalan cukup berimbang, hanya saja Semarang (PSIS) setelah mencetak gol mentalitasnya naik, terbukti dia bisa cetak gol lagi,” ujar Aji, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (16/7/2023).

“Saya menyayangkan peluang-peluang gol tidak terjadi. Itu menjadi koreksi kami untuk berikutnya karena Brilian Aldama tadi 100 persen bisa gol, tapi belum bisa cetak gol,” sambungnya.

Meskipun begitu, Aji menyangkal kekalahan ini disebabkan lantaran masalah komunikasi yang buruk di skuad Persebaya Surabaya. Pelatih berlisensi AFC Pro itu tetap menyoroti kualitas finishing menjadi persoalan utamanya.

"Kalau komunikasi, sebenarnya tidak ada masalah karena sekali lagi peluang kalau tidak dikonversi jadi gol, ya perlu saya cermati," jelas Aji Santoso.

Halaman:
1 2
      
