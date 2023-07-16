Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Ke-3 atau Kelar Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Barito Putera di Puncak, Macan Kemayoran Ke-6!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:59 WIB
Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Ke-3 atau Kelar Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Barito Putera di Puncak, Macan Kemayoran Ke-6!
Berikut klasemen sementara Liga 1 2023-2024. (Foto: Twitter/@liga1match)
A
A
A

KLASEMEN Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-3 atau kelar laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC akan diulas Okezone. Posisi puncak klasemen sendiri kini ditempati oleh Barito Putera.

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC. Berlaga di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/7/2023) malam WIB, Persija sukses menang dengan skor 4-1.

Barito Putera

Hasil itu membuat Persija Jakarta untuk pertama kalinya meraih kemenangan di Liga 1 musim ini. Dengan kemenangan tersebut, Persija pun langsung mendongkrak posisinya di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Kini, Persija bertengger di urutan keenam dengan koleksi 5 poin. Perolehan poin Persija masih terpaut 2 angka jika dibandingkan dengan Barito Putera yang bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Barito Putera sendiri sukses meraih kemenangan lagi di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024 ini. Melawan PSS Sleman, mereka menang dengan skor 3-1. Hasil itu membuat Barito Putera belum terkalahkan di Liga 1 musim ini.

Di klasemen, Barito Putera dipepet ketat oleh Dewa United. Egy Maulana Vikri cs juga belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Dari 3 laga yang telah dijalani, mereka sudah meraih total 7 poin.

Lalu, posisi tiga besar dilengkapi oleh Persita Tangerang yang mengoleksi 6 poin. Pada pekan ke-3 ini pun, Persita sukses mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor tipis 1-0.

Kekalahan atas Persita pun membawa RANS Nusantara FC bertengger di urutan keempat pada klasemen Liga 1 2023-2024 kini. Mereka mengoleksi poin yang sama dengan Persita, yakni 6 angka.

Beralih ke posisi lima, ada PSIS Semarang. Sama seperti dua tim sebelumnya, PSIS Semarang juga mengoleksi 6 poin sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
