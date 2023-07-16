Aksi Menyusup Aremania Sebabkan Kericuhan di Laga Kontra Persik Kediri, Arema FC Minta Maaf

AKSI menyusup Aremania sebabkan kericuhan di laga kontra Persik Kediri, Arema FC minta maaf. Kericuhan tersebut terjadi setelah Arema FC takluk 2-5 di markas Persik Kediri, Stadion Brawijaya, Sabtu (15/7/2023) sore WIB.

Wibie Dwi Andriyas selaku manajer tim Arema FC pun meminta maaf. Sebab, disebutkan ada seorang suporter tim tamu, Aremania, yang melanggar peraturan dengan datang langsung ke stadion.

“Mungkin berlebihan jika mereka disebut demikian, namun jika memang pendukung Arema FC kami memohon maaf," ucap Wibie Dwi Andriyas, melalui keterangan tertulisnya pada Minggu petang (16/7/2023).

"Kami masih sangat menghargai karena murni kedatangan mereka lantaran hati nurani mereka yang ingin murni memberikan dukungan kepada tim kesayangannya untuk memberikan dukungan langsung ke tribun,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk mengubah kultur di kalangan suporter sepakbola tidak bisa ditempuh dengan cara instan. Bahkan ada hal-hal yang perlu diadaptasi dan diproteksi oleh sistem.

"Larangan fans tandang sesuai regulasi itu butuh proses tentunya untuk adaptasi dan kami dari klub akan bantu untuk melakukan sosialisasi, termasuk bagaimana sistem penjualan tiket secara online mengatur itu semua sehingga antisipasi bisa dilakukan untuk identifikasi lebih awal siapa saja yang masuk ke dalam stadion,” paparnya.

Terlepas dari hal ini, Wibie berterima kasih kepada Polres Kediri Kota dan Polres Kediri. Sebab, mereka telah membantu mengamankan dan membawa korban insiden ini untuk dilarikan ke rumah sakit.

"Kami ucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian dari Polresta Kediri Kota dan Polres Kediri Kabupaten yang melakukan pengamanan pertandingan dan membantu membawa suporter yang menjadi korban dari insiden tersebut ke rumah sakit," pungkasnya.