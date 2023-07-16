Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Unggul 3-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |19:51 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Unggul 3-1!
Marko Simic cetak dua gol untuk bawa Persija Jakarta unggul 3-1 di babak pertama atas Bhayangkara (Foto: Twitter/persija_jkt)
HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/7/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 3-1 pada babak pertama untuk keunggulan Persija.

The Guardians -- julukan Bhayangkara -- membuka skor lebih dulu pada menit keenam melalui Crislan Henrique. Namun, Macan Kemayoran membalas melalui Riko Simanjuntak (15') dan dwigol Marko Simic (18' p dan 34').

Marko Simic

Jalannya Pertandingan

Pada awal babak pertama, Persija Jakarta langsung tampil ofensif. Tim besutan Thomas Doll itu menekan pertahanan Bhayangkara Presisi dengan serangan masif.

Namun, Bhayangkara justru mencetak gol lebih dulu. Crislan Henrique memaksimalkan kesalahan komunikasi di lini pertahanan Persija pada menit keenam, yang diakhiri dengan tendangan chip.

Setelah gol tersebut, Macan Kemayoran kembali bermain ofensif untuk menyamakan kedudukan. Berkali-kali tendangan spekulatif dilepaskan oleh Maciej Gajos dan kolega.

Hasilnya manis, Riko Simanjuntak (15') berhasil melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola yang meluncut deras tak mampu dihalau Awan Setho, skor sama kuat 1-1.

Pada menit ke-17, Ryo Matsumura dilanggar Muhammad Rochman di kotak terlarang. Hadiah penalti diberikan kepada Persija dan Marko Simic sukses membalikkan skor menjadi 2-1 untuk tim tuan rumah.

Unggul satu gol, Macan Kemayoran belum puas. Runner-Up Liga 1 musim lalu itu memanfaatkan kecepatan Ryo Matsumura dan Riko Simanjuntak untuk membongkar pertahanan Bhayangkara.

Akhirnya, Marko Simic (34') berhasil menambab keunggulan Persija lewat tendangan roketnya. Simic memanfaatkan umpan matang yang dikirim oleh Witan Sulaeman, Macan Kemayoran unggul 3-1.

