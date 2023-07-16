Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Jelaskan Alasan Dimitrios Kolovos Absen di Laga Kontra Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:41 WIB
Dewa United Jelaskan Alasan Dimitrios Kolovos Absen di Laga Kontra Persib Bandung
Pemain Dewa United Dimitri Kolovos tiba-tiba absen di laga kontra Persib Bandung (Foto: Dewa United)
A
A
A

DEWA United jelaskan alasan Dimitrios Kolovos absen di laga kontra Persib Bandung. Dewa United mengaku menerima surat elektronik (surel) atau email mengenai larangan bertanding untuk Kolovos.

Tangsel Warriors – julukan Dewa United – menahan Persib Bandung dengan skor 2-2 pada laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada 14 Juli 2023 lalu.

Persib Bandung vs Dewa United

Kolovos tiba-tiba absen dalam pertandingan itu setelah mendapatkan hukuman tiga kali bertanding. Penyebabnya, Kolovos mendapatkan dua kartu kuning pada dua laga sebelumnya.

Manajemen Dewa United merasa sangat dirugikan dengan ketiadaan Kolovos. Sebab, Kolovos seharusnya masih bisa bermain di laga kontra Persib.

Namun, manajemen Dewa United tiba-tiba menerima surel dari Komisi Disiplin mengenai larangan bermain untuk Kolovos. Hukuman itu baru diberi tahu hanya lima jam sebelum laga kontra Persib dimainkan.

"Jelas hal tersebut (hukuman untuk Kolovos) sangat mengejutkan sekaligus merugikan secara teknis serta psikologis," kata Presiden Dewa United FC, Ardian Satya Negara dikutip dari laman resmi Dewa United, Minggu (16/7/2023).

"Hal tersebut mengingat skuad Dewa United FC telah melakukan persiapan sejak tanggal 9 Juli 2023 dan Kolovos masuk dalam skema taktikal yang diinginkan tim pelatih," sambungnya.

"Dengan hanya memiliki waktu 5 jam, tim pelatih harus melakukan perubahan dan pastinya itu bukan sebuah hal yang ideal untuk sebuah persiapan pertandingan di kasta tertinggi sepakbola Indonesia," tambah Ardian.

Selain itu, Ardian menyayangkan hukuman tiga pertandingan untuk Kolovos. Sebab, pemain PSM Makassar yang dikartu merah kontra Dewa United hanya mendapat larangan dua kali bermain.

Halaman:
1 2
      
