HOME BOLA LIGA INDONESIA

Indra Sjafri Berharap Klub-Klub Indonesia Contoh Bali United untuk Punya Training Center Sendiri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:34 WIB
Indra Sjafri Berharap Klub-Klub Indonesia Contoh Bali United untuk Punya Training Center Sendiri
Kamp latihan Bali United (Foto: Twitter/BaliUtd)
A
A
A

INDRA Sjafri berharap klub-klub Liga Indonesia contoh Bali United untuk punya training center sendiri. Diirektur Teknik PSSI, Indra Sjafri, memuji fasilitas kamp latihan yang dimiliki oleh Serdadu Tridatu – julukan Bali United.

PSSI, pada saat ini, sedang melakukan seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Ajang tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

 Bali United

Sebelumnya, seleksi pemain sudah dilakukan di Bandung dan Palembang. Kali ini, seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U-17 pun berlanjut di Bali dan berlangsung selama dua hari yakni pada tanggal 15 dan 16 Juli 2023. Bali United Training Center yang berada di Pantai Purnama, Gianyar, menjadi lokasi untuk seleksi pemain.

Indra Sjafri diutus PSSI untuk seleksi pemain di Bali dan terpukau dengan fasilitas kamp latihan yang dimiliki oleh Bali United. Bahkan dia mengakui kalau ini adalah sebuah mimpi yang terwujud dari tim asal Pulau Dewata tersebut.

“Ya, ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal oleh Bali United dan Pak Piter ketika saya menjadi pelatih di tahun 2015. Cita-cita beliau (Pak Piter) memang ingin membangun Training Ground (Training Center) dan terwujud saat ini,” ujar Indra Sjafri, dilansir dari situs resmi Bali United, Minggu (16/7/2023).

