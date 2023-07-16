Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Tumbang saat Jumpa Persis Solo, Ternyata Ini Penyebabnya

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:27 WIB
Borneo FC Tumbang saat Jumpa Persis Solo, Ternyata Ini Penyebabnya
Borneo FC kalah dari Persis Solo/Foto: R. August
A
A
A

BORNEO FC tumbang 2-1 tatkala bertandang ke Stadion Manahan Solo untuk bertanding melawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-3, Sabtu (15/07/2023). Pelatih Borneso FC, Pieter Huistra menyebut bahwa timnya kurang efektif.

"Kami punya banyak peluang juga tapi tidak bisa cetak gol. Kami coba bermain tetapi rasanya kurang efektif," ujarnya setelah pertandingan.

 persis

Catatan statistik menunjukkan Borneo FC mampu menciptakan 9 peluang dengan total 14 kali tembakan, 4 diantaranya on target. Berbanding dengan Persis yang hanya mencetak 5 peluang dengan total 10 kali tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang.

"Saya apresiasi persis. Mereka bekerja keras sehingga layak dapat kemenangan ini," lanjut Pieter Huistra.

 BACA JUGA:

Dia juga tidak terkejut dengan strategi Persis Solo yang sangat offensif di babak pertama. Pieter Huistra menegaskan bahwa kekalahan timnya dikarenakan kurang efektifnya memanfaatkan peluang.

"Ya, kami tahu dan tidak terkejut dengan hal itu. Kami tahu ada beberapa ruang kosong. Seharusnya kami bermain lebih efektif. Kami mencetak skor," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637673/terence-crawford-hanya-muhammad-ali-yang-lebih-hebat-dari-oleksandr-usyk-srw.webp
Terence Crawford: Hanya Muhammad Ali yang Lebih Hebat dari Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Lengkap 9 Wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open 2025: Merah Putih Masih Full Team
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement