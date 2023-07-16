Borneo FC Tumbang saat Jumpa Persis Solo, Ternyata Ini Penyebabnya

BORNEO FC tumbang 2-1 tatkala bertandang ke Stadion Manahan Solo untuk bertanding melawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-3, Sabtu (15/07/2023). Pelatih Borneso FC, Pieter Huistra menyebut bahwa timnya kurang efektif.

"Kami punya banyak peluang juga tapi tidak bisa cetak gol. Kami coba bermain tetapi rasanya kurang efektif," ujarnya setelah pertandingan.

Catatan statistik menunjukkan Borneo FC mampu menciptakan 9 peluang dengan total 14 kali tembakan, 4 diantaranya on target. Berbanding dengan Persis yang hanya mencetak 5 peluang dengan total 10 kali tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang.

"Saya apresiasi persis. Mereka bekerja keras sehingga layak dapat kemenangan ini," lanjut Pieter Huistra.

Dia juga tidak terkejut dengan strategi Persis Solo yang sangat offensif di babak pertama. Pieter Huistra menegaskan bahwa kekalahan timnya dikarenakan kurang efektifnya memanfaatkan peluang.

"Ya, kami tahu dan tidak terkejut dengan hal itu. Kami tahu ada beberapa ruang kosong. Seharusnya kami bermain lebih efektif. Kami mencetak skor," tegasnya.