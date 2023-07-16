Sesumbar! Bhayangkara FC Ingin The Jakmania Jadi Saksi Kekalahan Persija di Kandang

BHAYANGKARA FC berambisi mengalahkan Persija Jakarta di kandang dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (16/7/2023). Oleh karena itu, The Guardian, julukan Bhayangkara FC, tidak gentar bermain di depan suporter lawan, The Jakmania.

Pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus mengatakan tim asuhanya akan berusaha mempersembahkan kemenangan perdana. Dia memastikan tekanan suporter Persija menjadi suntikan motivasi buat Bhayangkara FC.

"Kami bermain sebagai tim tamu dan Persija didukung Jakmania, tetapi saya yakin kami akan bisa bermain lebih baik dan bisa memenangkan pertandingan," kata Emral Abus dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan sederet evaluasi memang sudah dilakukan tim asuhanya. Sebab, dalam dua laga terakhir timnya menelan kekalahan dari PSIS (1-3) dan RANS Nusantara FC (1-2).

"Kami evaluasi dan kami benahi dan analisis tim sendiri. Terutama soal kebugaran yang jadi catatan di dua pertandingan sebelumnya," katanya.

Emral Abus berharap para pemain bisa menerapkan skema yang diberikan dengan baik dalam laga nanti. Sebab, itu bisa menjadi salah satu kunci mencuri poin dari kandang Persija.