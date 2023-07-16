Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Raih Kemenangan Perdana, Leonardo Medina Ungkap Taktiknya!

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:27 WIB
Persis Solo Raih Kemenangan Perdana, Leonardo Medina Ungkap Taktiknya!
Persis Solo raih kemenangan perdana kontra Borneo FC/Foto: R. August
A
A
A

PERSIS Solo berhasil meraih kemenangan perdananya di Liga 1 2023-2024 saat jumpa Borneo FC di Stadion Manahan Solo, Sabtu (15/7/2023) malam. Leonardo Medina pun mengungkap taktiknya dalam memenangkan laga tersebut.

Persis Solo membuka keunggulan lewat Fernando Rodriguez pada menit ke-10 dan menggandakan keunggulan lewat Ramadhan Sananta pada menit ke-31. Borneo sempat memeperkecil kedudukan malalui gol Leonardo Lelis menit ke-43 dan kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir laga.

 persis solo

Leonardo Medina menggungkapkan bahwa dirinya melakukan sedikit perubahan dalam komposisi pemain saat laga melawan Borneo FC. Hal tersebut dapat dilihat dari masuknya David Gonzales (Roni) dan Shulton Fajar sebagai starter.

"Saya meminta pemain-pemain masih main dengan identitas Persis Solo (press tinggi). Kami berubah formasi ya. Kami minta Roni bermain seperti nomor 10. Karena, kami perlu press pemain tengah mereka," jelas dia setelah laga

 BACA JUGA:

Medina menyebut bahwa pertandingan pada pekan ke 3 melawan Borneo FC adalah pertandingan yang sulit. Namun demikian, Medina menegaskan bahwa timnya pantas menang karena para pemainnya tahu cara menjaga keunggulan.

"Kami bisa berkembang dan tahu cara menjaga keunggulan. Sesekali kami tidak bermain seperti yang kami inginkan. Tetapi, yang terpenting kami bisa kembali bermain seperti yang kami inginkan. Itu yang terpenting," ujarnya.

Medina pun memuji performa Roni dalam pertandingan kali ini. Pemain asal Spanyol itu dianggap Medina sebagai pemain yang bisa diandalkan.

