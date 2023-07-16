Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Buka Peluang Turunkan Maciej Gajos di Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:40 WIB
Thomas Doll Buka Peluang Turunkan Maciej Gajos di Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC
Thomas Doll/Foto: Twitter Persija
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Thomas Doll membuka peluang menurunkan rekrutan baru timnya Maciej Gajos pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Dalam laga itu Persija Jakarta akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (16/7/2023).

Thomas Doll mengatakan, kondisi Maciej Gajos akan dipantau lebih dahulu. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah memungkinkan pemain tersebut memulai debutnya bersama Skuad Macan Kemayoran, julukan Persija.

 Maciej Gajos

"Hari ini terakhir kami latihan. Setelah latihan kami lihat kondisinya. Bisa aja dia (Maciej) masuk sebagai pemain pengganti. Dilihat besok," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Sabtu (15/7/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Gajos memang baru tiba di Indonesia. Namun, pemain itu bisa langsung berlatih bersama timnya dan dia cukup menyambut positif hal tersebut.

 BACA JUGA:

"Pasti setelah long trip pasti ada rasa (lelah) yang dirasakan Gajos. Namun, dia bisa latihan sama kami. Dia sudah latihan di negaranya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637953/hasil-lengkap-babak-4-piala-liga-inggris-akhir-kisah-klub-gurem-penakluk-manchester-united-yne.webp
Hasil Lengkap Babak 4 Piala Liga Inggris: Akhir Kisah Klub Gurem Penakluk Manchester UnitedÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/liverpool_takluk_0_3_dari_crystal_palace_pada_puta.jpg
Hasil Carabao Cup: Kalah Lagi, Liverpool Disingkirkan Crystal Palace, Arsenal dan Chelsea Terus Melaju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement