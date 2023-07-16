Thomas Doll Buka Peluang Turunkan Maciej Gajos di Laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

PELATIH Persija Jakarta Thomas Doll membuka peluang menurunkan rekrutan baru timnya Maciej Gajos pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Dalam laga itu Persija Jakarta akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (16/7/2023).

Thomas Doll mengatakan, kondisi Maciej Gajos akan dipantau lebih dahulu. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah memungkinkan pemain tersebut memulai debutnya bersama Skuad Macan Kemayoran, julukan Persija.

"Hari ini terakhir kami latihan. Setelah latihan kami lihat kondisinya. Bisa aja dia (Maciej) masuk sebagai pemain pengganti. Dilihat besok," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Sabtu (15/7/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Gajos memang baru tiba di Indonesia. Namun, pemain itu bisa langsung berlatih bersama timnya dan dia cukup menyambut positif hal tersebut.

"Pasti setelah long trip pasti ada rasa (lelah) yang dirasakan Gajos. Namun, dia bisa latihan sama kami. Dia sudah latihan di negaranya," ucapnya.