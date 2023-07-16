5 Kandidat Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Milla, Nomor 1 Sudah Lempar Kode!

SEBANYAK 5 kandidat pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla akan diulas Okezone. Luis Milla resmi meninggalkan jabatan pelatih Persib Bandung karena alasan keluarga pada Sabtu, 15 Juli 2023 siang WIB.

Kepergian Luis Milla membuat manajemen Persib Bandung langsung bergerak mencari pelatih anyar Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Menurut prediksi Okezone, salah satunya dari lima nama di bawah ini akan menjadi pelatih permanen Persib Bandung selanjutnya. Siapa saja?

Berikut 5 kandidat pelatih Persib Bandung pengganti Luis Milla:

5. Dejan Antonic (Tanpa Klub)





Medio Juni 2023, beredar kabar Dejan Antonic bakal diangkat sebagai Direktur Teknik Persib Bandung. Kabar itu berembus setelah pelatih asal Montenegro itu bertemu dengan Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono.

Teddy Tjahjono sendiri membantah kabar di atas dan memastikan pertemuan itu tak ada urusannya dengan pekerjaan. Namun, berhubung memiliki hubungan baik dengan manajemen Maung Bandung, Dejan Antonic bisa saja kembali menangani Persib Bandung layaknya pada 2016.

4. Djajang Nurdjaman (Persela Lamongan)





Djajang Nurdjaman merupakan pelatih terakhir yang mempersembahkan trofi Liga Indonesia kepada Persib Bandung. Pelatih yang biasa disapa Djanur ini membawa Persib Bandung juara Liga Indonesia 2014.

Untuk mendapatkan Djanur, Persib Bandung juga harus melobi klub Liga 2 2023, Persela Lamongan. Sekadar diketahui, Djanur baru saja diangkat sebagai pelatih Persela Lamongan pada 28 Mei 2023.