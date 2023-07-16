Siap Tempur, Rizky Ridho Siap Bawa Persija Jakarta Hajar Bhayangkara FC

BEKASI – Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, memastikan dirinya siap tempur melawan Bhayangkara FC di pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Rizky Ridho pun bertekad merebut poin penuh dalam laga itu.

Ya, Persija akan melanjutkan perjalanannya di Liga 1 musim ini. Kali ini, klub berjuluk Macan Kemayoran itu akan melawan Bhayangkara FC di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (16/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target utama Persija dalam laga itu. Sebab, sejauh ini, pasukan asuhan Thomas Doll belum pernah menang di Liga 1 2023-2024.

Dari dua laga yang telah dilakoni, Persija mengakhirinya dengan hasil imbang. Pertama, Macan Kemayoran -julukan Persija- ditahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1.

Persija juga gagal menang kala melawan Persikabo 1973. Pertandingan yang berjalan sengit itu harus berakhir dengan skor 0-0.