Berapi-api, Bhayangkara FC Ingin Permalukan Persija Jakarta di Hadapan The Jakmania

BEKASI – Pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus, penuh optimis menatap laga kontra Persija Jakarta dalam pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Ogah gentar bermain di depan suporter Persija, yakni The Jakmania, Bhayangkara FC justru bertekad mempermalukan Persija Jakarta.

Emral Abus pun mengatakan tim asuhanya bertekad merebut poin penuh. Sebab, Bhayangkara FC belum pernah menang sejauh ini di Liga 1 2023-2024.

"Kami bermain sebagai tim tamu dan Persija didukung Jakmania. Tetapi, saya yakin kami akan bisa bermain lebih baik dan bisa memenangkan pertandingan," kata Emral Abus, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, Minggu (16/7/2023).

Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan sederet evaluasi memang sudah dilakukan tim asuhanya. Sebab, dalam dua laga terakhir, Bhayangkara FC harus menelan kekalahan.